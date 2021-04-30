В Полтавской области мужчина заманил 11-летнюю девочку в нежилой дом и изнасиловал

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Девочка пошла за мужчиной, поскольку тот был ее соседом

В Полтавской области 25-летний парень изнасиловал свою малолетнюю соседку. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 28 апреля. К правоохранителям обратилась мама потерпевшей.

По предварительной версии следствия, 25-летний местный мужчина подошел к 11-летней соседской девочке, которая проводила досуг на улице, возле своего места проживания и завел ее в нежилой дом, где совершил в отношении ребенка насильственные действия.

По данному факту следователем полиции открыто уголовное производство по квалифицирующим признакам ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование малолетнего ребенка). В случае доказательства судом вины фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемого задержали. Продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно подобный случай произошел в Днепропетровской области. В Каменском отец изнасиловал 13-летнюю дочь, которая пришла к нему в гости.