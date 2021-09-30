На полигоне в зоне ООС погиб военный: Названо имя

Фото из открытых источников

Жителю Львовской области Роману Олексе было всего 24 года

На полигоне в зоне Операции Объединенных сил 30 сентября трагически погиб 24-летний военный из Львовской области Роман Олекса. Об этом говорилось в Facebook Сокальского горсовета.

Как отмечается, защитник был родом из села Завишень, возле Сокаля.

"Сокальщина в скорби... Трагически погиб на военном полигоне наш земляк, житель села Завишень Роман Олекса. Роману было всего 24 года, он – участник ООС, воевал за нашу Независимость", - говорится в сообщении.

Известно, что тело Героя в 16:30 привезли в село Завишень. Всех неравнодушных призвали присоединиться к встрече погибшего защитника с цветами и лампадками.

"Герои не умирают! Вечная память!" - отметили в горсовете.

Пока неизвестно в каких войсках служил Роман Олекса. О причине смерти не сообщалось.

По словам пресс-офицера Антона Мироновича, военный погиб не на территории Львовской области.

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Как сообщалось ранее, 26 сентября на Донбассе незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины.

В результате подрыва на неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью, другой – огнестрельное осколочное ранение.