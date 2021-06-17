На побережье Азовского моря из-за сильных ливней затопило базы отдыха

Также застряли несколько автомобилей

В Запорожской области в результате сильных дождей произошло повышение уровней воды, в частности на побережье Азовского моря были затоплены базы отдыха, а также частные домовладения. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС региона.

"17 июня из-за неблагоприятных погодных условий, а именно: сильных дождей возникло поднятие уровня воды по всей области, а на побережье Азовского моря из-за порывов ветра до 24 м/с и высоты волн 13-15 дм образовалась нагонная волна на берег", - говорится в сообщении.

Известно, что на Федотовой косе в пгт Кирилловка в проезде застрял автомобиль, поэтому спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машину на твердое покрытие.

Кроме этого, на базе отдыха "Автотурист" в городе Приморск трое взрослых и пятеро детей в возрасте от 9 до 14 лет из-за нагонных волн не могли самостоятельно покинуть место пребывания. Бойцы ГСЧС на спецавтомобиле переправили всех пострадавших на рядом расположенную базу. Жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает.

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Как отмечается, из-за большого количества осадков произошло подтопление двух частных домовладений в городах Орехов и Гуляйполе. Спасатели с помощью мотопомп откачали 350 куб. метров воды.

Также за поселком Степок на бездорожье застрял микроавтобус Volkswagen Crafter, в котором находились трое взрослых и двое детей в возрасте 10 и 12 лет. Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машину на твердое покрытие.

Всего на ликвидацию последствий неблагоприятных погодных условий привлекалось 5 единиц техники и 19 человек личного состава.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июня в Мариуполе пронеслись сильные ливни с грозой и градом, что стало причиной многочисленных подтоплений жилых домов, затопления квартир и щитовых.