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На Пасху члены НВФ обстреляли Катериновку, - ООС

Фото из открытых источников

Потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 2 мая, на востоке Украины было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Катериновка представители НВФ открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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По состоянию на 07:00 3 мая, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Как отмечается, потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. О действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 30 апреля зафиксировала на Донбассе 118 нарушений режима прекращения огня

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