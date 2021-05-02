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На Пасху НВФ совершили один обстрел на Донбассе, - ООС

Фото из открытых источников

Режим прекращения огня нарушили недалеко от населенного пункта Катериновка

С начала текущих суток, 2 мая, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Катериновка незаконные вооруженные формирования открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
 
Как отмечается, боевых потерь среди украинских защитников нет.
 
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны противника.
 
Кроме того, НВФ продолжают минировать поля и дороги на временно неподконтрольной украинскому правительству территории.
 
 
Напомним, за минувшие сутки, 1 мая, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.
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