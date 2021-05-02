На Пасху НВФ совершили один обстрел на Донбассе, - ООС

Режим прекращения огня нарушили недалеко от населенного пункта Катериновка

Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Катериновка незаконные вооруженные формирования открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Как отмечается, боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны противника.

Кроме того, НВФ продолжают минировать поля и дороги на временно неподконтрольной украинскому правительству территории.