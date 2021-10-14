На острове Ла-Пальма зафиксировали самое мощное землетрясение с начала извержения вулкана

Магнитуда землетрясения составила 4,5

По данным Национального географического института Испании (IGN), стихийное бедствие было зафиксировано на глубине 37 км. Магнитуда составляла 4,5.

Как отмечается, всего было около 50 толчков.

Как сообщалось ранее, вулкан Кумбре Вьеха начал свое извержение 19 сентября и разрушил более 900 зданий.

Из домов на острове было эвакуировано около 6 тысяч человек из примерно 83 000 жителей. В частности было зафиксировано 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2.

Испания выделит 206 млн евро на помощь пострадавшим от извержения вулкана острову Ла-Пальма. Кроме этого, правительство объявило остров зоной бедствия.