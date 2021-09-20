На НСК "Олимпийский" произошла драка между болельщиками "Динамо" и "Александрии"

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Стычка произошла из-за зажженных файеров

Во время матча между киевским "Динамо" и ФК "Александрия" на трибунах произошла драка между болельщиками. Некоторые участники схватки получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в субботу, 18 сентября, на НСК "Олимпийский". По предварительным данным, драка возникла из-за того, что один из зрителей сделал замечание другим о прекращении использования файеров. В ответ на замечание молодые люди перелезли через забор в другой сектор и начали драться.

В свою очередь в ФК "Динамо" заявили, что "после вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов".

Сейчас с заявлениями о телесных повреждениях различной степени тяжести к правоохранителям обратились четыре человека.

Полиция начала заниматься установлением и привлечением всех причастных к ответственности. Если вину нападавших докажут, им грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, киевское "Динамо" победило "Александрию" со счетом 1:0 в восьмом туре чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.