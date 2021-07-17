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На Николаевщине упал вертолет: два человека погибли

Советский вертолет Ми-2 Фото из открытых источников

Причины аварии пока не сообщаются

В результате падения вертолета Ми-2 На Николаевщине погибли два человека. Об этом сообщает ГСЧС.

Как отмечается, трагедия произошла сегодня примерно в 6:08 вблизи с. Зайвое Николаевского района. В частности, произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа – Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека - пилот и помощник пилота.

В 6:35 пожар ликвидирован на площади 6 м2. К тушению и деблокации погибших привлекалось 8 человек и 2 единиц техники ГСЧС.

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Напомним, ранее частный вертолет упал в озеро в Варминско-Мазурском воеводстве Польши.
 
По сообщениям очевидцев, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в воду. Машина полностью затонула.
 
Постраждали троє украинцев. Тяжелее всего раненую женщину с повреждением позвоночника доставили в больницу.
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