На Николаевщине упал вертолет: два человека погибли

Как отмечается, трагедия произошла сегодня примерно в 6:08 вблизи с. Зайвое Николаевского района. В частности, произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа – Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека - пилот и помощник пилота.

В 6:35 пожар ликвидирован на площади 6 м2. К тушению и деблокации погибших привлекалось 8 человек и 2 единиц техники ГСЧС.

Новости по теме: В Польше обнародовали кадры падения вертолета с тремя украинцами в озеро

По сообщениям очевидцев, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в воду. Машина полностью затонула.

Постраждали троє украинцев. Тяжелее всего раненую женщину с повреждением позвоночника доставили в больницу.