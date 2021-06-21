На Николаевщине столкнулись три легковушки и грузовик: два человека погибли, еще 5 - в больнице

Фото Нацполиция

Среди трамваев есть дети

В Николаевской области в дорожно-транспортное происшествие попали сразу три легковых автомобиля и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Сегодня, 21 июня, около 15:10 на 89 км автодороги М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовики DAF. В результате столкновения четырех авто погибли два человека, есть травмированные, среди них дети", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами различной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42-х лет, в т. ч. двое детей 2005 и 2013 г. р. Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.

Фото Нацполиция

"Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства автоаварии устанавливаются", - отметили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, криминалисты, медики и спасатели.

Событие квалифицированы по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц".

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Напомним, ранее смертельная авария произошла в Черкасской области. Там в результате столкновения двух легковушек погибли три человека.