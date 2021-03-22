В Николаевской области произошло смертельное ДТП с подростком за рулем
В результате аварии двое человек погибли, еще двое травмировались
В Николаевской области случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего за рулем. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как отмечается, инцидент произошел 22 марта около 16:15 на 134 км автодороге Р-75 КПП "Тимково" – Балта – Первомайск – Доманевка – Александровка. Там столкнулись автомобили Opel Astra и Opel Zafira.
При этом добавляется, что в результате ДТП погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. 40-летний водитель другого авто и его 41-летний пассажир, являющийся военными, были госпитализированы в больницу с телесными повреждениями.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
По указанному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц". Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.
Напомним, что в Ровенской области подростки попали в ДТП. В результате аварии несовершеннолетний водитель погиб на месте, а еще трое его пассажиров оказались в реанимационном отделении.