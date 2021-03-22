В Николаевской области произошло смертельное ДТП с подростком за рулем

Фото Нацполиция

В результате аварии двое человек погибли, еще двое травмировались

В Николаевской области случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего за рулем. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 22 марта около 16:15 на 134 км автодороге Р-75 КПП "Тимково" – Балта – Первомайск – Доманевка – Александровка. Там столкнулись автомобили Opel Astra и Opel Zafira.

При этом добавляется, что в результате ДТП погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. 40-летний водитель другого авто и его 41-летний пассажир, являющийся военными, были госпитализированы в больницу с телесными повреждениями.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц". Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

Фото Нацполиция

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