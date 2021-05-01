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На Николаевщине мопед столкнулся с легковушкой, травмировались подростки

Фото из открытых источников

Кто виноват в ДТП пока не известно, правоохранители устанавливают обстоятельства

В Николаевской области двое подростков на мопеде попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает прессслужба местной полиции.

По информации правоохранителей, накануне вечером на 91 км + 700 м автодороги Н-24 "Благовещенск-Николаев" вблизи с. Благодатное Арбузинского района произошло столкновение мопеда Honda и автомобиля Hundai Tucson, вследствие чего 16-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир получили телесные повреждения. 35-летний водитель автомобиля не травмировался.

Аварию квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

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Как сообщалось ранее, в Киеве ночью произошло также дорожно-транспортное происшествие. На бульваре Леси Украинки в результате аварии погибла пассажирка авто, водитель и еще одна пассажирка получили ранения. 

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