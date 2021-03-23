В Николаевской области депутат ОТО во время конфликта выстрелил из оружия в людей
Ранение получил один мужчина
В Николаевской области депутат одной из ОТО во время конфликта с местными жителями из-за спиленного дерева применил травматическое оружие, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.
Согласно сообщению, инцидент произошел накануне недалеко от поселка Бандурка Первомайского района. Возле железнодорожного переезда у 46-летнего депутата одной из ОТО возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания относительно спиленного дерева.
Как отмечается, во время потасовки, защищаясь, гражданин достал пистолет травматического действия и выстрелил, попав в одного из мужчин. 44-летний житель района получил телесные повреждения в виде огнестрельного ранения ноги.
По факту проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса "Умышленное легкое телесное повреждение".
Пистолет полицейские изъяли. Сейчас по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ожидают выводов специалистов, по результатам которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.
Напомним, недавно в Запорожье, на проспекте Соборном, нетрезвый житель города устроил стрельбу.