В Николаевской области депутат ОТО во время конфликта выстрелил из оружия в людей

Фото: 5 канал

Ранение получил один мужчина

В Николаевской области депутат одной из ОТО во время конфликта с местными жителями из-за спиленного дерева применил травматическое оружие, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне недалеко от поселка Бандурка Первомайского района. Возле железнодорожного переезда у 46-летнего депутата одной из ОТО возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания относительно спиленного дерева.

Как отмечается, во время потасовки, защищаясь, гражданин достал пистолет травматического действия и выстрелил, попав в одного из мужчин. 44-летний житель района получил телесные повреждения в виде огнестрельного ранения ноги.

Новости по теме: Во Львове полицейский выстрелил себе в голову

По факту проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса "Умышленное легкое телесное повреждение".

Пистолет полицейские изъяли. Сейчас по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ожидают выводов специалистов, по результатам которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Новости по теме: В Житомире мужчина пытался скрыться от полиции и пострадал от взрыва гранаты

Напомним, недавно в Запорожье, на проспекте Соборном, нетрезвый житель города устроил стрельбу.