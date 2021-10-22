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На нардепку Устинову в Раде упал дверной засов

Ей вызвали скорую помощь

Facebook-страница нардепки из "голоса" Ольги Стефанишиной

На народную депутатку от "Голоса" Александру Устинову в Верховной Раде упал дверной засов, ей вызвали скорую медицинскую помощь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп из партии "Голос" Ольга Стефанишина.

"Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. На голову Александры Устиновой в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", - написала она.

Кроме того, коллега пострадавшей также опубликовала фото, на одном из которых видно разбитую голову нардепу.

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Напомним, ранее в Киеве во двор дома, где проживает заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, бросили бутылку с легковоспламеняющейся смесью. В результате инцидента никто не пострадал.

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