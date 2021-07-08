На Львовщине змея укусила 9-летнего мальчика: Ребенок в реанимации

Змея. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Сейчас состояние ребенка тяжелое

В среду, 7 июля, в поселке Сходница Львовской области змея укусила 9-летнего мальчика из села Бобрка. Ребенка госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщает в пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что инцидент произошел вечером, около 21:30. Школьник вместе с родителями отдыхал в курортном поселке Сходница.

Змея укусила ребенка в палец правой руки.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы. Сейчас состояние мальчика тяжелое.

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Напомним, ранее в Днепре змея залезла в квартиру. Пресмыкающееся обнаружили в одной из комнат жилого дома. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили змею и выпустили на волю за пределами города.

Как сообщалось ранее, на Прикарпатье молодой человек попал в больницу из-за укуса змеи. Она укусила 24-летнего жителя города Тернополь за большой палец. Состояние пострадавшего было удовлетворительное.