На Львовщине столкнулись две легковушки, среди травмированных трое детей

ГУ ГСЧС во Львовской области

Всего пострадали в аварии 5 человек

На Львовщине в дорожно-транспортном происшествии травмировались пять человек, трое из которых - дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, авария случилась сегодня утром на трассе Киев-Чоп в г. Сколе Стрыйского района. Столкнулись два автомобиля - "Renault Scenic" и "Opel Omega".

На место происшествия были направлены спасатели 24–й государственной пожарно-спасательной части г. Сколе.

"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 5 человек из них 3 детей, а именно: водитель "Renault Scenic", 1980 года рождения и его пассажирка, девочка, 2012 года рождения, а также водитель "Opel Omega", 1981 года рождения и его пассажиры, девочки 2016 и 2007 года рождения. Растрепавшиеся с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Сколевскую центральную районную больницу", - отмечается в сообщении.

ГУ ГСЧС во Львовской области

При этом добавляется, что травмированный водитель автомобиля "Renault Scenic", был зажат деформированными деталями кузова. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего из автомобиля и передали работникам скорой помощи.

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Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.