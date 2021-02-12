На Львовщине семья отравилась парами бензина, среди них двое детей

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Пострадавших госпитализировали

На Львовщине семья с детьми отравилась парами бензина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Как отмечается, инцидент произошел 12 февраля около 00:50 в селе Равское на одноименной улице.

При этом добавляется, что в частном доме был запущен бензогенератор. В результате пострадали двое детей 11-ти и 9-ти лет и их родители. Их доставили в Рава-Русскую ЦВЛ.

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Ранее сообщалось, что на Львовщине два человека, среди которых ребенок, отравились угарным газом. Они погибли.