live
Новости » Львов Читати новину українською

На Львовщине семья отравилась парами бензина, среди них двое детей

Фото из открытых источников

Пострадавших госпитализировали

На Львовщине семья с детьми отравилась парами бензина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Как отмечается, инцидент произошел 12 февраля около 00:50 в селе Равское на одноименной улице.

При этом добавляется, что в частном доме был запущен бензогенератор. В результате пострадали двое детей 11-ти и 9-ти лет и их родители. Их доставили в Рава-Русскую ЦВЛ.

Новости по теме: В школе Кропивницкого произошло массовое отравление: Детей перевели на дистанционное обучение

Ранее сообщалось, что на Львовщине два человека, среди которых ребенок, отравились угарным газом. Они погибли.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Черкассах из-за снегопадов закрыли школы "В этом снегопаде виноват я": Садовый с лопатой вышел расчищать улицы Львова. Фото Снегопады не утихнут: Во Львове призвали горожан помочь коммунальщикам с уборкой улиц В Киеве из-за снегопада водителей призвали не пользоваться собственными авто

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Давление на СМИ. Тарифы. Экономика | Закрытие телеканалов ZIK,
Жадность политиков. Хищение страны. Свобода слова | Моисеенко и Данилец | 11.02.21
Шарий: Власть потопталась по журналистике своими грязными сапогами
Давление на СМИ. Нападение на
Закрытие телеканалов ZIK,