Во Львовской области расстреляли мужчину недалеко от полицейского участка
Преступника пока не нашли
В районном центре Стрый Львовской области в ночь на 5 июля двумя выстрелами в спину, предположительно, из дробовика, был убит 41-летний мужчина. Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET.
Отмечается, что убийство произошло около полуночи на улице 1 Ноября среди жилых домов в нескольких сотнях метров от полицейского участка.
Преступник расстрелял местного жителя Ивана Гарбича в упор.
В полиции информацию об убийстве мужчины подтвердили, но раскрыть подробности отказались.
Правоохранители заверили, что сейчас ведутся поиски злоумышленника.
Известно, что 41-летний Иван Гарбич не был женат и не имел детей. Раньше он занимался мелкой торговлей.
Сейчас в городе проводится спецоперация.
Напомним, ранее мы писали, что в Житомирской области мужчина расстрелял супругов в их собственном доме прямо через окно. Во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.