Во Львовской области расстреляли мужчину недалеко от полицейского участка

Преступника пока не нашли

В районном центре Стрый Львовской области в ночь на 5 июля двумя выстрелами в спину, предположительно, из дробовика, был убит 41-летний мужчина. Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET.

Отмечается, что убийство произошло около полуночи на улице 1 Ноября среди жилых домов в нескольких сотнях метров от полицейского участка.

Преступник расстрелял местного жителя Ивана Гарбича в упор.

В полиции информацию об убийстве мужчины подтвердили, но раскрыть подробности отказались.

Правоохранители заверили, что сейчас ведутся поиски злоумышленника.

Известно, что 41-летний Иван Гарбич не был женат и не имел детей. Раньше он занимался мелкой торговлей.