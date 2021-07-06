live
Новости » События Читати новину українською

Во Львовской области расстреляли мужчину недалеко от полицейского участка

Иллюстративное фото

Преступника пока не нашли

В районном центре Стрый Львовской области в ночь на 5 июля двумя выстрелами в спину, предположительно, из дробовика, был убит 41-летний мужчина. Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET.

Отмечается, что убийство произошло около полуночи на улице 1 Ноября среди жилых домов в нескольких сотнях метров от полицейского участка.

Преступник расстрелял местного жителя Ивана Гарбича в упор.

В полиции информацию об убийстве мужчины подтвердили, но раскрыть подробности отказались.

Правоохранители заверили, что сейчас ведутся поиски злоумышленника.

Известно, что 41-летний Иван Гарбич не был женат и не имел детей. Раньше он занимался мелкой торговлей.

Сейчас в городе проводится спецоперация.

Новости по теме: Моряк, который поджег дом в Белогородке, признался в жестоком убийстве, - полиция

Напомним, ранее мы писали, что в Житомирской области мужчина расстрелял супругов в их собственном доме прямо через окно. Во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект