На Львовщине пьяный водитель попал в ДТП: погибла несовершеннолетняя

Национальная полиция Украины

22-летнему водителю грозит до десяти лет лишения свободы

Возле села Колоденцы, Львовская область, около часа ночи на автодороге Львов-Луцк перевернулась машина с нетрезвым водителем. В результате ДТП погибла 17-летняя девушка, еще три человека госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Renault Laguna, 22-летний львовянин, не справился с управлением - автомобиль выехал на обочину дороги и перевернулся", - говорится в сообщении.

Кроме водителя, в салоне автомобиля находились трое пассажиров: 17-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 17, 24 и 26 лет - все жители одного из сел Львовской района. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.

Во время осмотра водителя было установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

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