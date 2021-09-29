Во Львовской области произошло ДТП с участием автобуса, пострадали пятеро человек

Во Львовской области сегодня, 29 сентября, неподалеку от села Тарасовка на трассе Львов – Тернополь случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает "Ватра 1" .

Отмечается, что столкновение произошло между рейсовым автобусом "Эталон" и автомобилями Volkswagen Passat и ВАЗ 2109.

По предварительной информации, водитель Volkswagen, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении водителю автобуса и совершил столкновение.

В результате чего четверо пассажиров автобуса и водитель Volkswagen получили телесные повреждения.

Последний в дальнейшем был госпитализирован.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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