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Во Львовской области произошло ДТП с участием автобуса, пострадали пятеро человек

В аварию попал рейсовый автобус "Эталон" и автомобили Volkswagen Passat и ВАЗ 2109

Во Львовской области сегодня, 29 сентября, неподалеку от села Тарасовка на трассе Львов – Тернополь случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает "Ватра 1".

Отмечается, что столкновение произошло между рейсовым автобусом "Эталон" и автомобилями Volkswagen Passat и ВАЗ 2109.

По предварительной информации, водитель Volkswagen, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении водителю автобуса и совершил столкновение.

В результате чего четверо пассажиров автобуса и водитель Volkswagen получили телесные повреждения.

Последний в дальнейшем был госпитализирован.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Напомним, ранее в Ровенской области задержали водителя грузовика, спровоцировавшего массовое ДТП на участке трассы Киев – Чоп, в результате которого погибла женщина. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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