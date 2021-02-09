На Львовщине похитили предпринимателя и требовали силой "простить" 158 тыс. долл. долга

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Кроме этого, у него требовали деньги за возможность ведения собственного бизнеса

На Львовщине группа лиц похитила предпринимателя, которому их "заказчик" должен 158 тысяч долларов. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как отмечается, житель Львовщины одолжил у одного из местных предпринимателей 200 тысяч долларов. Отдав часть долга, остальные деньги в сумме 158 тыс. долларов мужчина решил не отдавать.

При этом добавляется, что он обратился к одному из авторитетов за помощью, чтобы тот поспособствовал скорейшему забытию долга.

Таким образом, в ноябре 2020 года пять человек похитили предпринимателя и вывезли его за город. Следовательно, мужчину шантажировали расправой над семьей и требовали, чтобы тот забыл о долге. Также хотели от него ежемесячной платы в размере 5 тысяч гривен за "беспрепятственное ведение бизнеса".

Найденные следователями оружие, боеприпасы, удостоверения правоохранительных органов, одежда с логотипами подразделений, десятки паспортов, мобильных телефонов свидетельствовали о причастности подозреваемых к совершению преступления.

Львовская областная прокуратура

Львовская областная прокуратура

Львовская областная прокуратура

Львовская областная прокуратура

Следовательно, о подозрении объявили семерым лицам. Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Львовская областная прокуратура

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Ранее сообщалось, что правоохранители задержали группу коллекторов, которые шантажировали должников необычным способом. Они требовали участия в создании порнографического контента.