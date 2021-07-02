Во Львовской области из окна 6 этажа выпал 4-летний мальчик

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Пострадавший чудом выжил. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и тупую травму живота

В Дублянах, недалеко от Львова, 2 июля произошел жуткий инцидент: 4-летний мальчик выпал из окна квартиры на 6 этаже. Об этом сообщает Львовский горсовет.

Как отмечается, ЧП произошло примерно в 13:00. Ребенок выпал из окна 6-го этажа одной из многоэтажек и чудом выжил. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и тупую травму живота.

Мальчика госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу.

Правоохранители в свою очередь выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, ранее в Киеве 7-летний мальчик выпал из окна. Отец оставил ребенка одного на 15 минут. Врачи скорой, прибывшие на место происшествия, не смогли ничем помочь, смерть наступила мгновенно после падения с 12 этажа.





