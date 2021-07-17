На Луганщине перевернулась маршрутки с людьми: есть пострадавшие

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Всех пострадавших госпитализировали в Щастинської городской больницы

Сегодня, 17 июля в Луганской области на трассе Н-21 перевернулась пассажирская маршрутка. В результате инцидента пострадали 9 человек. Об этом сообщает прессслужба полиции Луганской области.

"Примерно в 04.13 на автодороге Н-21 на 68 км (неподалеку от г. Счастье) произошло опрокидывание маршрутной машины"Мерседес Спринтер". В результате ДТП телесные повреждения получили девять пассажиров", - говорится в сообщении.

Известно, что всех пострадавших госпитализировали в Щастинської городской больницы.

По предварительной информации, маршрутка (сообщением Харьков-Станица Луганская) перевернулась после того, как водитель пытался избежать столкновения с автомобилем "Рено Магнум", у которого лопнула шина.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

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