На Луганщине перевернулась маршрутка: Пять человек пострадали

На Луганщине перевернулась маршрутка Facebook / Татьяна Погукай

ДТП произошло на трассе "Старобельск – Луганск" вблизи Счастья

На Луганщине перевернулась маршрутка. Пострадало пять человек. Об этом сообщила начальница отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в своем Facebook.

ДТП произошло на трассе "Старобельск – Луганск" вблизи Счастья.

"Сегодня, 23 июля, в дежурную часть Щастинської полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Н-21 смт. Новоайдар произошло ДТП, есть пострадавшие.

Сотрудниками следственно-оперативной группы и сектора реагирования патрульной полиции, которые прибыли на место происшествия, установлено, что примерно в 15.50 на автодороге Н-21 произошло ДТП с участием пассажирского автомобиля "MERSEDES-BENZ SPRINTER" под управлением 55-летнего водителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что микроавтобус двигался из пгт. Станица Луганская до м. Харьков с шестью пассажирами. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части в кювет.

В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшим на месте происшествия медиками и полицейскими была оказана помощь и пятеро из них были госпитализированы в больницу.