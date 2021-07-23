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На Луганщине перевернулась маршрутка: Пять человек пострадали

На Луганщине перевернулась маршрутка Facebook / Татьяна Погукай

ДТП произошло на трассе "Старобельск – Луганск" вблизи Счастья

На Луганщине перевернулась маршрутка. Пострадало пять человек. Об этом сообщила начальница отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в своем Facebook. 
 
ДТП произошло на трассе "Старобельск – Луганск" вблизи Счастья.
 
"Сегодня, 23 июля, в дежурную часть Щастинської полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Н-21 смт. Новоайдар произошло ДТП, есть пострадавшие.
 
Сотрудниками следственно-оперативной группы и сектора реагирования патрульной полиции, которые прибыли на место происшествия, установлено, что примерно в 15.50 на автодороге Н-21 произошло ДТП с участием пассажирского автомобиля "MERSEDES-BENZ SPRINTER" под управлением 55-летнего водителя", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что микроавтобус двигался из пгт. Станица Луганская до м. Харьков с шестью пассажирами. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части в кювет.
 

 
В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести.
 
Пострадавшим на месте происшествия медиками и полицейскими была оказана помощь и пятеро из них были госпитализированы в больницу.

Подчеркивается, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

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Напомним, ранее в Ивано-Франковской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате инцидента госпитализированы восемь человек, среди которых шестеро детей.

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