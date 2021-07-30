На ЛГБТ-акции под офисом президента начались столкновения

Правоохранители применили слезоточивый газ

На ЛГБТ-акции в пятницу, 30 июля под офисом президента произошли столкновения. Об этом сообщает РБК-Украина.

На акцию также пришли представители праворадикальных организаций.

По предварительной информации, задержаны несколько участников конфликта. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Отмечается, что акция в поддержку ЛГБТ-сообщества должна была пройти в формате рейва.

Ее попытались сорвать, в частности, под офисом президента нашли подозрительную сумку, которую проверяли взрывотехники.

Как выяснилось позже, взрывчатки не обнаружили, а владелец сумки нашелся.

По информации издания Vesti, активисты пытались прорваться к зданию ОП, ломали забор и кричали о запланированной акции.

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Напомним, ранее под Радой произошли столкновения между ветеранами-силовиками и полицией. Участники акции под парламентом, которые требовали перерасчета пенсий военным и пенсионерам МВД, прорвали ограждение и пытались пройти в Верховную Раду, им помешали правоохранители.