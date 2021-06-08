На Киевской таможне в посылках из США обнаружили полсотни бриллиантов

Таможенники обнаружили бриллианты в международных почтовых отправлениях Киевская таможня

Масса самого большого камня - 1,07 карата

В Украину пытались незаконно переправить более 60 бриллиантов из Соединенных Штатов через почтовые отправления, где, по документам, должны были содержаться распределители документов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

Согласно сообщению, три международные почтовые отправления от одного и того же отправителя из американского Балтимора направлялись в адрес киевлянина и жителей Днепра. В декларации было указано, что в посылках были распределители документов стоимостью 0 долларов.

В то же время во время таможенного досмотра были обнаружены камни в зип-пакетах с рукописными пометками, характерными для драгоценных камней (о массе, цвете, чистоте и т.д.).

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Всего в посылках нашли 61 бриллиант с ориентировочной стоимостью 11,6 тыс. долларов (319 тысяч гривен). Таможенная экспертиза установила, что обнаруженное – это драгоценные камни первого порядка: бриллианты бриллиантовой огранки желтых, коричневых и голубых цветов и оттенков, а также бесцветные.

Как отмечается, масса самого крупного камня - 1,07 карата, а его линейные измерения - 6,51х6,47х4,14мм. Самыми дорогими оказались два желтых бриллианта (стоимостью 5,3 тысячи долларов США), три бесцветных (2,9 тысячи долларов США), и еще два камня необычного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком.

Сейчас драгоценные камни изъяли. Во всех случаях таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

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Напомним, недавно гражданина Украины поймали на попытке незаконного переправить почтой в ОАЭ и Катар 12 кг янтаря.