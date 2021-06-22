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На Киевском водохранилище утонули трое человек, среди них дети

Фото из открытых источников

Одного ребенка спасли местные, но он умер в карете скорой

В Вышгородском районе на Киевском водохранилище утонули трое человек, из которых двое - дети. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"20 июня в 17 ч. 37 мин. вблизи с. Лебедевка Вышгородского района во время отдыха на Киевском водохранилище исчезли 2 человека (предварительно утонули, из них 1 ребенок 2011 г. р.) и 1 ребенок (2017 г. р.), который спасен местным населением, умер в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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Известно, что по состоянию на утро 22 июня судьба двоих человек остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

Как отмечается, 21 июня к поисковым работам от ГСЧС привлекалось 13 человек (из них 9 водолазов) и 5 единиц техники (из них 3 лодки).

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Напомним, недавно в Тернопольской области, вблизи села Устечко, нашли тела двух несовершеннолетних парней, которые ночью отправились на рыбалку и утонули.

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