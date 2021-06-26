На Киевщине выпал град размером с куриное яйцо

Фото из открытых источников

Град достигает 5 см в диаметре

В Киевской области выпал град размером с куриное яйцо. Об этом сообщает dtp.kiev.ua и ряд пользователей в соцсети

В частности, градом накрыло поселок Бобрица Бучанского района, который находится в примерно 10 км от Киева. Там он был 5 см в диаметре.

Кроме того, град накопил в Белогородке - она находится на том же направлении, ближе к Киеву, - Фастове и Боярке.

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Напомним, ранее сообщалось, что в результате непогоды в Украине было обесточено более 800 населенных пунктов в девяти областях.