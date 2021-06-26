live
Новости » События Читати новину українською

На Киевщине выпал град размером с куриное яйцо

Фото из открытых источников

Град достигает 5 см в диаметре

В Киевской области выпал град размером с куриное яйцо. Об этом сообщает dtp.kiev.ua и ряд пользователей в соцсети

В частности, градом накрыло поселок Бобрица Бучанского района, который находится в примерно 10 км от Киева. Там он был 5 см в диаметре.

Кроме того, град накопил в Белогородке - она находится на том же направлении, ближе к Киеву, - Фастове и Боярке. 

Новости по теме: Шквальный уикенд: В Украине объявлено штормовое предупреждение на выходные

Напомним, ранее сообщалось, что в результате непогоды в Украине было обесточено более 800 населенных пунктов в девяти областях.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Град, осадки и сильный ветер: Варшаву накрыл мощный ураган "Индийский" штамм Delta уже в Польше: Заболели почти 100 человек В Беларуси произошла масштабная авария на электростанции: Две области были без света Послы Швеции и Польши пошутили о выходе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект