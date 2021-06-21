На Киевщине в жилом доме прогремел взрыв

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После взрыва разгорелся масштабный пожар

В центре села Белогородка под Киевом произошел мощный взрыв в пятиэтажке. Об этом сообщает "Укринформ".

После взрыва разгорелся масштабный пожар.

"Огонь разрушил часть дома, выгорели как минимум семь квартир, часть крыши. С помощью пожарных лестниц спасатели эвакуировали людей с пятого по третий этажи, некоторые пострадавшие без сознания", - говорится в сообщении.

На ликвидацию аварии приехали три пожарные машины, две скорые и экстренная служба газа.

Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно.

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Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в одном из домов, в результате чего пострадал мужчина.