В Киевской области мужчина заявил, что избил мать, чтобы доехать домой на полицейской машине
Он был в состоянии алкогольного опьянения
Житель Борисполя позвонил в полицию и соврал, что избил свою маму, чтобы его завезли домой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
Как отмечается, инцидент произошел 9 марта около 21 часа. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что избил мать. Также он указал свое точное местонахождение: улица Головатого, недалеко от Бориспольского железнодорожного вокзала.
При этом добавляется, когда патрульные прибыли по вызову, то обнаружили там 30-летнего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он еще раз подчеркнул, что совершил преступление. Когда правоохранители вместе с ним приехали на указанное место преступления, то оказалось, что двери дома закрыты, а внутри никто не отвечал.
Как выяснилось, мужчина таким образом хотел, чтобы полицейские подвезли его домой, а историю с совершением насилия просто выдумал. На самом деле его сестра и мать живут совсем в другом месте – в селе Большая Старица.
Следовательно, шутнику вынесли соответствующий админматериал – постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области мужчина сообщил полицейским, что якобы убил своего отчима. Он сделал это, чтобы правоохранители почистили снег возле его дома.