В Киевской области мужчина заявил, что избил мать, чтобы доехать домой на полицейской машине

Фото из открытых источников

Он был в состоянии алкогольного опьянения

Житель Борисполя позвонил в полицию и соврал, что избил свою маму, чтобы его завезли домой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Как отмечается, инцидент произошел 9 марта около 21 часа. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что избил мать. Также он указал свое точное местонахождение: улица Головатого, недалеко от Бориспольского железнодорожного вокзала.

При этом добавляется, когда патрульные прибыли по вызову, то обнаружили там 30-летнего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он еще раз подчеркнул, что совершил преступление. Когда правоохранители вместе с ним приехали на указанное место преступления, то оказалось, что двери дома закрыты, а внутри никто не отвечал.

Как выяснилось, мужчина таким образом хотел, чтобы полицейские подвезли его домой, а историю с совершением насилия просто выдумал. На самом деле его сестра и мать живут совсем в другом месте – в селе Большая Старица.

Следовательно, шутнику вынесли соответствующий админматериал – постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП.

Мужчина сообщил, что избил свою мать, чтобы попасть на полицейском авто домой Патрульная полиция Киевской области

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