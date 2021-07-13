В Киевской области горел дом: Есть жертвы

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Еще один человек госпитализирован

В Яготине Киевской области в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли два человека, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщает ГСЧС.

"13 июля в 19:03 в г. Яготин по ул. Независимости, 50, в квартире на третьем этаже 5-этажного жилого дома возник пожар с распространением огня на балконы 4-го и 5-го этажей, в результате чего 2 человека погибли и 1 госпитализирован", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 19:27 пожар локализовали, в 20:27 – ликвидировали на площади 60 м кв. К тушению было привлечено 12 сотрудников и три единицы спецтехники.

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