На Киевщине двое мужчин подвесили пса к дереву и смотрели, как он умирает

ВВС

Одного из них до сих пор разыскивают правоохранители

На Киевщине двое мужчин жестоко убили дворовую собаку. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, произошел ужасный инцидент в городе Тетиев, что на Белоцерковщине. 45-летний мужчина совместно с товарищем, которого полиция еще разыскивает, подвесили пса за горловину веревкой к дереву, после чего наблюдали, пока тот не умер.

Свой жестокий поступок мужчина объяснил тем, что якобы собака начала уничтожать соседскую домашнюю птицу. Однако, как отмечают правоохранители, соседи эту информацию не подтвердили.

Сейчас по факту жестокого обращения с животными открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Решается вопрос о сообщении подозрения злоумышленнику. Меру пресечения изберет суд.

Напомним, ранее в Киеве произошел похожий случай. Мужчина сначала избил собаку, а потом выбросил на мороз на улицу.