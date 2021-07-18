На Ивано-Франковщине произошло массовое отравление детей, семеро в больнице

Укринформ

Предварительный диагноз пострадавших – острый гастроэнтерит, состояние – легкой и средней степени тяжести

В Ивано-Франковской области в одном из лагерей Татарова произошло массовое отравление детей, семерым понадобилась госпитализация. Об этом сообщила Госпродпотребслужба в регионе.

"В заведении оздоровления и отдыха "Делюкс-Кидс-Карпаты" в селе Татаров отравились дети. В инфекционное отделение больницы в Яремче госпитализировали 7 несовершеннолетних с отравлением. Предварительный диагноз пострадавших – острый гастроэнтерит, состояние – легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети приехали в оздоровительный лагерь 14 июля, им всем нет 16 лет.

Новости по теме: На химкомбинате Закарпатья произошло массовое отравление угарным газом, есть жертва

Главное управление Госпродпотребслужбы в в Ивано-Франковской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование данного факта и осуществляет лабораторные исследования готовых блюд, питьевой воды, пищевого сырья, смывов на кишечную палочку и патогенную флору в лагере.

Напомним, ранее в частной усадьбе в Надворнянском районе Ивано-Франковской области произошло массовое отравление. В медицинское учреждение 7 июля обратились 12 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и один взрослый мужчина с диагнозом: пищевая токсикоинфекция.