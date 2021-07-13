На Хмельнитчине в реке утонул 6-летний мальчик

Фото с открытых источников

По информации полиции, за день на водоемах Хмельницкой области погибли двое детей

В селе Михля Шепетовского района Хмельницкой области в реке Горынь утонул 6-летний мальчик. Об этом сообщили в управлении ГСЧС в Хмельницкой области.

Трагедия произошла вечером в понедельник, 12 июля.

Отмечается, что 16-летняя сестра и ее 6-летний брат вместе купались на реке Горынь. Из-за сильного течения они стали тонуть.

"Детей увидели очевидцы, которые немедленно бросились на помощь. 16-летнюю девушку достали сразу, а ее младшего брата спасти не удалось. Еще до прибытия спасателей люди подняли тело мальчика на поверхность", – говорится в сообщении.

По информации полиции, за день на водоемах Хмельницкой области погибли двое детей.

Кроме 6-летнего мальчика во время купания в реке Южный Буг в Хмельницком утонул 15-летний подросток.

Сейчас правоохранители устанавливают причины трагедий.

Напомним, ранее на Киевском водохранилище утонули три человека среди них двое - дети. Одного ребенка спасли местные, но она умерла в карете скорой.