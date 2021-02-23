live
Новости » События Читати новину українською

На Хмельнитчине пьяный полицейский насмерть сбил женщину и скрылся

Фото из открытых источников

Его уволили из правоохранительных органов

На Хмельнитчине патрульный в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельный наезд на женщину, а затем скрылся с места происшествия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"На Хмельнитчине работник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но мы уже через 40 минут его задержали. Уже бывший полицейский был пьян", - отметил он.

По словам Клименко, патрульного сразу уволили с работы.

Новости по теме: В Полтаве нетрезвый полицейский избил студента, – руководитель академии

Ранее сообщалось, что во Львове нетрезвый полицейский на служебном авто вызвал дорожно-транспортное происшествие. Во время движения он не соблюдал дистанцию и "подрезал" соседний автомобиль.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Необъявленная холодная война: США против Китая |
Вакцина из Индии. Требования от МВФ. Санкции властей | Ток-шоу
Вакцина от Зеленского. Марченко идет в политику. Произвол власти | Ток-шоу
Санкции против оппозиции. Вакцина из Индии - спасение или угроза | Детали дня | 22.02.21
Елена Бондаренко | Ток-шоу