На Хмельнитчине пьяный полицейский насмерть сбил женщину и скрылся

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Его уволили из правоохранительных органов

На Хмельнитчине патрульный в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельный наезд на женщину, а затем скрылся с места происшествия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"На Хмельнитчине работник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но мы уже через 40 минут его задержали. Уже бывший полицейский был пьян", - отметил он.

По словам Клименко, патрульного сразу уволили с работы.

Ранее сообщалось, что во Львове нетрезвый полицейский на служебном авто вызвал дорожно-транспортное происшествие. Во время движения он не соблюдал дистанцию и "подрезал" соседний автомобиль.