В Хмельницкой области мужчина влез в дом, чтобы изнасиловать ребенка

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Он связал ребенка и угрожал ему ножом

В Хмельницкой области задержали 38-летнего мужчину, который проник в домовладение и пытался изнасиловать 14-летнюю девушку. Об этом сообщает в Telegram Департамент уголовного розыска.

Согласно сообщению, мужчина надел на голову для конспирации женские чулки, проник в дом, подошел к ребенку, который еще спал, открыл простыню и потянул девушку на себя.

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Также злоумышленник приложил нож к горлу и начал угрожать, а после связал руки потерпевшей ремешком и пытался изнасиловать.

Как отмечается, ребенку удалось сбежать, уговорив мужчину отпустить ее в уборную. Сейчас злоумышленника задержали, продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно в Сумах за помощью к правоохранителям обратилась женщина, чья родственница закрыла в квартире свою полуторагодовалую дочь.