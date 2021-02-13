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На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока, - эксперт

Хмельницкая АЭС Фото из открытых источников

На сайтах НАЭК "Энергоатом" и Хмельницкой АЭС информацию об отключении не комментировали

На Хмельницкой АЭС сработала система аварийной защиты, которая отключила энергоблок №2. Об этом 13 февраля в Facebook сообщила эксперт в сфере атомной энергетики Ольга Кошарная.

"А почему "Энергоатом" молчит, что сегодня сработала автоматическая защита на энергоблоке ХАЭС-2? Как писать победные реляции о сокращении срока ремонта ХАЭС-2 на целый месяц, то и не заржавеет за ними. А сообщить о нарушениях сегодня на ХАЭС-2 — тишина", — отметила эксперт.

Также она предположила, что "Энергоатом" может скрыть аварийную ситуацию на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС.

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"Будет, как с ЗАЭС-5, когда 7 января обнаружили протечки первого контура парогенератора и в статистику нарушений не занесли?" — подчеркнула Ольга Кошарная. 

На официальных сайтах НАЭК "Энергоатом" и Хмельницкой АЭС по состоянию на 13 февраля об аварийном выключении блока не сообщили. 

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Напомним, недавно на Ровенской атомной электростанции в результате срабатывания автоматической защиты произошло отключение от сети энергоблока №1. В пресс-службе АЭС заверили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

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