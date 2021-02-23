На Херсонщине в "Аскании-Новой" снова гибнут птицы

Госпродпотребслужба

На территории заповедника обнаружили 187 трупов пернатых

На Херсонщине в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" вновь зафиксировали массовую гибель птиц. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в области.

Как отмечается, на территории заповедника обнаружили 187 трупов птиц. Среди них 38 крякв, 32 утки огар, которые занесены в Красную книгу Украины. Также погибло 75 грачей и 42 галки.

При этом добавляется, что сейчас на территории дендропарка и озер "Аскании-Новой" началось эпизоотическое расследование.

Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба

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Ранее сообщалось, что на Херсонщине умерли 185 редких журавлей, занесенных в Красную книгу Украины. О гибели птиц правоохранители узнали из соцсетей. Выяснилось, что причиной гибели стало отравление обработанным химикатами зерном.