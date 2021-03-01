В Херсонской области снова погибли птицы: На этот раз лебеди

Лебеди Фото из открытых источников

Это уже третий случай гибели пернатых за последнее время

В Херсонской области в очередной раз массово погибли птицы. Об этом сообщает "Урядовий портал".

Как отмечается, 28 февраля на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" Олешковского района возле рек Конка и Гнилуша были обнаружены тела 20 лебедей.

При этом добавляется, что 5 из них отправили в Херсонской региональной государственной лаборатории им. Ценковського и Николаевской региональной лаборатории Госпродпотребслужбы для исследования на грипп птиц и болезнь Ньюкасла.

Кроме этого, ведется обследование акватории Днепра, Конки, Гнилуши. В ближайшее время состоятся заседания районной и областной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, за короткий промежуток времени это уже третий зафиксированный случай массовой гибели птиц в Харьковской области.

"По первому случаю гибели серых журавлей предварительно установлено, что птицы погибли от отека легких в результате отравления высокотоксичным веществом. По второму случаю продолжается проверка и исследование в нескольких лабораториях. Ситуация находится на моем личном контроле: поставлена задача как можно быстрее установить, связаны ли эти три случая между собой. После завершения эпизоотических расследований будем иметь полную картину", - отметила она.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области на территории заповедника "Аскания-Новая" обнаружили массовую гибель птиц. Нашли 187 трупов пернатых.