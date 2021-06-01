В Херсонской области разоблачили многомиллионный канал поставки наркотиков

К незаконной деятельности были привлечены 10 человек

В Каховском районе Херсонской области пресекли деятельность канала распространения наркотических веществ с многомиллионным оборотом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, группа злоумышленников, в которую входили десять человек, распространяли наркотики на территории Каховки и Новой Каховки путем закладок. Все они получали "товар" в тайниках в виде посылок с фасованными дозами в большом количестве в указанных местах, которые им сообщал перевозчик после доставки по Днепропетровской области.

После этого четверо жителей Каховки, в возрасте от 33 до 55 лет, и двое жителей Новой Каховки, которым 28 и 38 лет, делали на улицах своих населенных пунктов закладки, детальные координаты которых оказывали 41-летнему жителю г. Никополь Днепропетровской области. Именно мужчина оказался организатором.

Он также привлек к незаконной деятельности свою 35-летнюю жену, которая была личным водителем и фасовала метадон и амфетамин. Дозированные порции наркотических средств женщина обозначала специфическими печатями в виде мультипликационного героя Лунтика.

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Кроме этого, правоохранители установили, что в Херсонскую область посылки, что содержали от 20 до 50 доз, доставляли автомобилем двое жителей Днепропетровской области. Так 50-летний житель Кривого Рога был водителем, а 49-летний житель Никополя выполнял роль "почтальонов" для закладчиков.

Как отмечается, список клиентов злоумышленников около 250 имен. Координаты закладок "потребителям" сообщал лично организатор, а оплату товара осуществляли через электронную платежную систему, или зачислением денег на мобильный счет.

Известно, что ежемесячно наркогруппировка сбывала около 2 тыс. доз наркотиков, что в денежном эквиваленте составляет около 400 тыс. гривен.

В воскресенье, 30 мая, правоохранители провели спецоперацию и задержали автомобиль, следовавший из Кривого Рога в Новую Каховку. Во время личного досмотра у "почтальона" обнаружили четыре бумажных пакета с около 150 свертками метадона.

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Также одновременно были проведены санкционированные обыски у организатора и других участников группы. В общей сложности полицейские изъяли около 300 граммов метадона, около 200 граммов амфетамина, 150 граммов марихуаны, 8 мл опия ацетилированного, банковские карты, электронные весы, упаковочные материалы, мобильные телефоны, сим-карты, 5 автомобилей, деньги, полученные преступным путем, ювелирные изделия, заметки, предмет, похожий на пистолет и нож армейского образца. Приблизительная стоимость изъятого имущества составляет почти 2 млн гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Организатора и еще семерых участников группы задержали, решается вопрос об избрании им мер пресечения. Злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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Напомним, недавно в Каховском районе Херсонской области правоохранители составили протокол на 16-летнюю ученицу, которая издевалась над учителями колледжа.