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На Харьковщине в ДТП попал рейсовый автобус: Есть погибшие

Национальная полиция

На месте скончались 71-летний мужчина и 70-летняя женщина

На Харьковщине в смертельном дорожно-транспортном происшествии столкнулись рейсовый автобус и легковушка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 25 февраля около 08:00 на автодороге "Харьков-Ахтырка" в селе Крысино Богодуховского района. Водитель легковушки "ВАЗ-21099" не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом сообщением "Харьков-Богодухов".

Национальная полиция

При этом добавляется, что 71-летний водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля погибли на месте. 15 человек, которые были в салоне автобуса не пострадали.

Национальная полиция

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и личности погибших. Следователями было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Ранее сообщалось, что на Харьковщине перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии 10 пассажиров пострадали.

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