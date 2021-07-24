На Харьковщине толпа людей ворвалась на заседание горсовета и полила депутатов водой

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Досталось и правоохранителям

На Харьковщине толпа людей ворвалась на заседание горсовета и полила депутатов водой. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Как отмечается, инцидент имел место 23 июля около 11:40 в Купянске. В частности, в полицию поступило сообщение о том, что во время пленарного заседания сессии городского совета около 30 человек пытались сорвать сессию, повредили пульт на трибуне, поливали водой депутатов и сотрудников полиции, а также повредили ноутбук городского головы.

Сейчас по данному факту возбуждено производство по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Ровно во время сессии областного совета произошел конфликт между депутатами, позже он перерос в драку.