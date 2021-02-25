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В Харьковской области мужчине во двор бросили гранату

Владелец квартиры объяснил, что не имел ни с кем не конфликта и угроз не получал

Взрыв в пгт Рогань Харьковской области Фото Нацполиция

В пгт Рогань Харьковской области неизвестные злоумышленники бросили во двор частного дома гранату, которая взорвалась. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Житель пгт Рогань заявил, что на его двор неизвестные бросили предмет, который взорвался. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Харьковского райуправления №2, специалистов взрывотехнического управления полиции, кинологов", - говорится в сообщении.

Исследовав место преступления, следователи установили, что произошел взрыв гранаты РГД 5. Работники полиции изъяли вещественные доказательства.

В свою очередь владелец квартиры объяснил, что не имел ни с кем не конфликта и угроз не получал. 

Следствие открыло досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Напомним, ранее в Дрогобыче Львовской области произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

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