На границе завернули российскую артистку, которая пыталась попасть в Украину
Ранее иностранка незаконно находилась в Крыму
Через украинско-молдавскую границу в Украину хотела попасть российская актриса озвучивания и дубляжа, однако ее не пропустили пограничники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"Вчера (в субботу - ред.) в пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", что на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму", - говорится в сообщении.
В частности, 59-летняя россиянка сообщила пограничникам, что направляется в Одессу, чтобы там выступить в театре. Однако ей отказали во въезде в Украину, поскольку на оккупированный Россией полуостров женщина ранее попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда.
Кроме того, пограничники запретили указанному лицу въезд в Украину сроком на три года.
Имя нарушительницы не указывается, но отмечается, что женщина является известной в России актрисой озвучивания и дубляжа, а также певицей.
Напомним, ранее стало известно, что не смогла пересечь государственную границу Украины и получила запрет въезда сроком на 3 года другая российская артистка - Роза Хайруллина.