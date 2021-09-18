На границе с Украиной задержали 14 нелегальных мигрантов

Прессслужба МВД

Они пытались пересечь границу с территории Венгрии и Польши

В течение суток пограничники задержали 14 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Украину. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, в Украину пытались въехать граждане Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Сенегала, Сирии, Йемена и Марокко.

Четырех нелегальных мигрантов задержали пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда. О появлении неизвестных в приграничье военнослужащих проинформировал местный житель. Никаких документов задержанные не имели. Трое из них сообщили, что являются гражданами Афганистана, еще один назвался гражданином Бангладеш. Сейчас эта информация проверяется.

Кроме того, в селе Мужиево Бериговского района правоохранители остановили "БМВ", которым украинец перевозил группу из четырех граждан Афганистана для их переправки через государственную границу.

В населенном пункте Виноградов правоохранители обнаружили в отеле двух граждан Сирии, гражданина Йемена и гражданина Марокко. Вместе с ними находился проводник - украинец. Иностранцы незаконно находились в Украине и намеревались незаконно попасть в страны ЕС.

Известно, что пограничники отдела "Смильница" остановили "Хендай", которым гражданин Египта (имеет вид на жительство в Украине) перевозил двух иностранцев без документов, они назвались гражданами Гвинеи и Сенегала.

В отношении всех задержанных составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, ранее в кафе в Киевской области, во время получения оплаты за документ с поддельной визой, правоохранители задержали организаторов нелегальной миграции. Задержанные продавали фальшивые.