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На границе с Польшей задержали трех украинцев с поддельными COVID-сертификатами

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Полицейские изъяли и направили на экспертизу поддельные документы

Во вторник, 26 октября, трое жителей Житомирской области пытались пересечь границу с поддельными COVID-сертификатами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Трое мужчин из Житомирской области в пункте пропуска Ягодин, пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки", - говорится в публикации.

Известно, что правонарушители, которым 43, 38 и 35 лет, намеревались отправиться на заработки.

Правоохранители открыли уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа).

Как отмечается, правонарушителям придется оплатить судебный сбор и штраф, который достигает 850 гривен. Также мужчинам, согласно санкции статьи, может грозить ограничение свободы сроком до двух лет.

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Напомним, ранее бывший народный депутат Надежда Савченко со своей сестрой Верой пытались попасть в Украину с поддельными COVID-сертификатами. Их остановили в аэропорту "Борисполь".

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