На границе с Польшей разоблачили попытку вывоза лекарств более чем на 10 млн гривен
Водитель автомобиля утверждает, что не знал о стоимости лекарств
В пункте пропуска "Рава-Русская" таможенники задержали автомобиль, в котором пытались незаконно вывезти лекарственные средства на сумму более 10 млн гривен. Об этом сообщает в Facebook Государственная таможенная служба.
Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 5 июня. Для прохождения таможенного контроля, 35-летний украинец, который управлял транспортным средством на иностранной регистрации, выбрал полосу движения "зеленый коридор".
Как отмечается, во время осмотра среди личных вещей в багажном отделении авто, таможенники обнаружили 300 ампул лекарственных средств. Известно, что ориентировочная стоимость 1 ампулы составляет около 35-40 тыс. гривен, а общая стоимость изъятых препаратов - более 10 млн гривен.
По словам водителя, он не знал стоимости лекарств, ведь его попросили просто перевезти препарат через границу.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил предусмотренного ст. 471 Таможенного кодекса. Дело направят в суд.
Напомним, ранее на границе во Львовской области задержали двух граждан Германии, которые на велосипедах незаконно пересекли границу со стороны Польши, потому что думали, что Украина в Евросоюзе.