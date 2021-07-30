На границе с Польшей пограничники обнаружили автомобиль с 14 килограммами янтаря

Украинец спрятал драгоценный камень в передних колесных арках и в лонжеронах днища

"В отношении автомобиля, которым ехал украинец 1965 года рождения, сработала одна из ведомственных баз данных. Пограничники немедленно инициировали углубленный осмотр авто.

По результатам проверки совместно с представителями таможни в передних колесных арках и в лонжеронах днища "Фольцвагена" пограничники обнаружили около 14 кг драгоценных камней янтаря", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" сотрудники Киевской таможни задержали партию янтаря, весом 260 кг, которую пыталась незаконно вывезти в Китай под видом личных вещей. Это самая большая партия, которую обнаружили на Киевской таможне с начала года