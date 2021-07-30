На границе с Польшей пограничники обнаружили автомобиль с 14 килограммами янтаря
Украинец спрятал драгоценный камень в передних колесных арках и в лонжеронах днища
В пункте пропуска "Грушев", на границе с Польшей, разоблачили автомобиль, в котором было спрятано 14 кг янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
"В отношении автомобиля, которым ехал украинец 1965 года рождения, сработала одна из ведомственных баз данных. Пограничники немедленно инициировали углубленный осмотр авто.
По результатам проверки совместно с представителями таможни в передних колесных арках и в лонжеронах днища "Фольцвагена" пограничники обнаружили около 14 кг драгоценных камней янтаря", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" сотрудники Киевской таможни задержали партию янтаря, весом 260 кг, которую пыталась незаконно вывезти в Китай под видом личных вещей. Это самая большая партия, которую обнаружили на Киевской таможне с начала года