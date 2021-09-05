На границе с Польшей изъяли крупную партию контрабандных телефонов iPhone

Западное региональное управление Госпогранслужбы на странице в Facebook

Общее количество новой техники - 1738 единиц, подержанной - 594

В международном автомобильном пункте пропуска "Шегини" на въезде в Украину задержали микроавтобус с большой партией контрабанды iPhone. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы на странице в Facebook.

Управлял транспортным средством 35-летний гражданин Украины.

Пограничники совместно с работниками таможни инициировали углубленную проверку автомобиля.

По результату осмотра в багажном отделении автомобиля под подержанными запчастями обнаружили: 775 телефонов IPhone различных моделей, новых и тех, что были в употреблении, 1300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшеты, 73 ноутбуки и 40 ручек.

Общее количество новой техники - 1738 единиц, подержанной - 594.

Вся техника изъята работниками таможни. Стоимость товара устанавливается.

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