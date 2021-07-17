На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик протаранил шлагбаум в пункте пропуска

Украинско-белорусская граница Фото из открытых источников

На него оформили шесть админпротоколов

На границе с Беларусью дальнобойщик выехал на встречную полосу и сбил шлагбаум в пункте пропуска "Выступовичи". Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает прессслужба МВД.

Мужчина, который был за рулем автоцистерны, впоследствии признался, что употреблял спиртное уже после оформления белорусскими пограничниками. В результате на него оформили шесть админпротоколов.

Так, пограничники Житомирского отряда оформили на водителя документы за злостное неповиновение пограничном наряда (статья 185-10 Куоап) и нарушение пограничного режима (статья 202 Коап).

Кроме того, сотрудники Нацполіції оформили админпроизводства за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества (статья 124), нетрезвое вождение (статья 130) без документов (статья 126) и мелкое хулиганство (статья 173).

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Ранее сообщалось, что пьяный россиянин забыл, что оставил машину у КПВВ, и заявил о ее похищении.