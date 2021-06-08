На госпредприятии НАН незаконно изготавливали алкоголь более чем на 1,3 млн гривен

Фальсифицированный алкоголь сбывали под видом известных брендов

Сотрудников ГП "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений" НАН Украины разоблачили в незаконном изготовлении алкоголя, которое оценивается в свыше 1,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, в период с августа 2020 по февраль 2021 года трое должностных лиц, используя помещения госпредприятия и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкогольных напитков. Затем фальсифицированный алкоголь злоумышленники сбывали под видом известных брендов.

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За весь период незаконной деятельности участники организованной группы изготовили более 5300 литров фальсифицированных алкогольных напитков и получили прибыль более чем на 1,3 млн гривен.

Как отмечается, всем злоумышленникам сообщили о подозрении в изготовлении фальсифицированных алкогольных напитков с целью сбыта (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 УК Украины). Сейчас идет следствие.

Напомним, недавно в районе операции Объединенных сил в Донецкой области правоохранители обнаружили склад, где пытались скрыть поддельный алкоголь.