На госпредприятии НАН незаконно изготавливали алкоголь более чем на 1,3 млн гривен
Фальсифицированный алкоголь сбывали под видом известных брендов
Сотрудников ГП "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений" НАН Украины разоблачили в незаконном изготовлении алкоголя, которое оценивается в свыше 1,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно сообщению, в период с августа 2020 по февраль 2021 года трое должностных лиц, используя помещения госпредприятия и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкогольных напитков. Затем фальсифицированный алкоголь злоумышленники сбывали под видом известных брендов.
За весь период незаконной деятельности участники организованной группы изготовили более 5300 литров фальсифицированных алкогольных напитков и получили прибыль более чем на 1,3 млн гривен.
Как отмечается, всем злоумышленникам сообщили о подозрении в изготовлении фальсифицированных алкогольных напитков с целью сбыта (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 УК Украины). Сейчас идет следствие.
Напомним, недавно в районе операции Объединенных сил в Донецкой области правоохранители обнаружили склад, где пытались скрыть поддельный алкоголь.